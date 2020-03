Les meilleurs experts du confinement, les moines et les moniales !

Sœur Anne, Sœur Diane et Sœur Béatrice donnent des conseils pour vivre heureux tout en restant confinés

D’abord, il faut fixer des horaires pour rythmer la journée avec ce qui est de l’ordre du travail manuel, du travail intellectuel, des moments de solitude, des moments en commun avec d’autres. Il faut aussi se fixer des moments où on ne fait rien.

Il faut soigner son intérieur pour prendre soin de soi. Ça veut dire pour les sœurs chaque jour, faire son lit, la poussière et une fois par semaine le grand ménage.

Ensuite dans la vie cloitrée, pour habiter le temps il faut créer des rites qui animent la vie. Par exemple, les sœurs changent le décor de leur cellule en fonction des temps liturgiques.

Et pour cela, autre conseil des moniales : il faut s’essayer à la créativité. Dans un passage de la vidéo, on voit une sœur bricoler. Elle découpe une croix avec de la cire rouge d’un célèbre fromage récupéré au réfectoire pour décorer un cierge pascal.

Les sœurs de Boulaur donnent aussi des conseils spirituels

Elles nous suggèrent de découvrir les fruits de la vie intérieur avec le silence et la solitude. C’est un chemin pour s’apercevoir qu’on n’est pas seul et qu’il y a toujours la présence de Dieu. La vie monastique, qui est par certains aspects la notre en ce moment, d’après les sœurs de Boulaur, c’est une vie à la loupe. Tous les détails comptent mais avec le Seigneur on ne s’ennuie jamais !!

Pour finir, avec un clin d’œil caméra un peu espiègle… une des sœurs nous dit qu’en cette période de confinement, la vie monastique est d’une actualité impressionnante… elle nous invite « N’hésitez pas à nous rendre une petite visite quand vous pourrez à nouveau circuler ! »