Les militaires du monde entier en (web) pèlerinage à Lourdes

Un pèlerinage en ligne

C'est la première fois que le pèlerinage militaire international aura lieu en ligne, crise sanitaire oblige. Seule une petite délégation sera présente dans le sanctuaire. 48 heures après la levée d’une partie des restrictions sanitaires, c’est l’effervescence à Lourdes. Environ 500 pèlerins ont fait le déplacement dans le sanctuaire pour participer à un rendez-vous qui leur est cher : le pèlerinage militaire international.



Un événement qui rassemble habituellement 15.000 personnes à Lourdes

Parmi les participants, une douzaine de malades de l’Institut National des Invalides, des aumôniers mais aussi des attachés de défense qui représentent leur pays à Paris. Une sorte d’échantillon de ce pèlerinage qui rassemble habituellement 15.000 personnes dans la cité mariale.



Le lien entre la vocation militaire et la vocation chrétienne

Un web pèlerinage et de multiples propositions dont un chemin de croix en ligne pour venir se ressourcer à Lourdes et prier pour la paix. Cet événement incontournable à Lourdes rassemble depuis 1958 des milliers de militaires du monde entier. L’occasion de s’interroger sur le lien entre la vocation militaire et la vocation chrétienne.