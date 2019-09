Les mots de Jacques Chirac

J’ai eu la chance il y a quelques années de déjeuner à l’Élysée, invité par le Président de la République Jacques Chirac au lendemain de la grande tempête qui avait ravagé les forêts françaises, je m’y trouvais invité sans savoir pourquoi, en fait il avait souhaité invité six universitaires et ce sont, je l’ai su après, mes Journées des dictionnaires qui m’avaient valu d’être invité avec cinq autres collègues, d’autres disciplines. Vrai et long repas dont j’ai forcément un souvenir fort. Dont je pourrais parler longuement avec quelques anecdotes, mais mon rôle ici, se limite aux mots, dont je vais donc parler.

En effet, Jacques Chirac, avait le sens de la formule et on lui doit quelques mots et citations que personne n’a oubliés. Tout d’abord, les linguistes ont analysé son discours général et ont constaté qu’avec un pourcentage de 36 % de mots différents, sur cent utilisés donc – rappelons que les statisticiens comptent tout, prépositions, articles, verbes être, avoir, etc. – eh bien Chirac était celui qui avait le vocabulaire le plus riche de tous les présidents jusqu’à lui, cela étant les statistiques n’ont pas pris en compte le discours de notre actuel président, repéré aussi pour un vocabulaire riche.

Quels mots viennent en tête ? Français, bien sûr, mais aussi État, Monde, Europe, démocratie, dialogue, respect, solidarité, qui font nettement la différence en fréquence avec les autres présidents. Et dans les mots vraiment courants, c’est l’adverbe naturellement qui revient de manière très fréquente, à peu près tous les cinq cents mots disent certains. Il a aussi utilisé deux fois plus que les autres le mot environnement.

On se souvient à ce sujet de sa formule presque prophétique : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » prononcée le deux septembre 2002, à l’ouverture du IVe Sommet de la Terre. Et puis, il y a quelques mots drôles qui ont fait l’actualité, abracadabrantesque qu’on lui attribua comme néologisme mais qui existait déjà, ou encore, s’agissant d’affaires, « ce n’est pas qu’elles se dégonflent mais c’est qu’elles font pschitt. » D’autres citations sont franchement drôles ou philosophiques.

On se souvient forcément de la pomme « fruit sympathique que j’observe tous les jours ». Ou encore : « Prenons garde que notre esprit critique ne se transforme en esprit de dénigrement », « Trop de jeunes se croient sans avenir, alors qu’ils sont sans objectif ». Et celle-ci qui est bien de ma génération : « J’apprécie plus le pain, le pâté, le saucisson que les limitations de vitesse. » Et là en en riant je me fais écorché vif par mes enfants !