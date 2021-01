Les parcours Alpha France fêtent leurs 20 ans

Les parcours Alpha sont nés il y a 40 ans à Londres dans une église anglicane. Son pasteur est alors convaincu qu’il faut trouver de nouvelles manières de toucher les personnes qui n’ont jamais entendu parler du Christ. De là, naît un concept simple : se retrouver autour d’un repas pour un enseignement et un temps de partage. "Cette formule gagnante commence par un moment essentiel de convivialité autour d’un repas qui va créer la fraternité. Le logo des parcours Alpha c’est un point d’interrogation : les gens viennent avec leurs questions. Ils peuvent aussi exprimer leur rancune, leurs blessures et c’est à ce moment-là qu’on peut leur parler de Jésus et de la Bonne nouvelle de l’Évangile", explique Pierrick Levesque, délégué général des parcours Alpha France.

Des parcours qui s'adressent à tous

Ces parcours sont proposés aux paroisses catholiques et aux églises protestantes dans un esprit d’unité. Et au fil des années d’autres propositions sont nées dans l’esprit du parcours Alpha Classic. Elles s’adressent aux jeunes, aux étudiants, aux couples ou aux prisonniers. Nul besoin d’être croyant pour y participer. "Notre mission c’est d’annoncer l’Évangile à ceux qui n’en ont pas encore entendu parler. Ces parcours permettent également de rassembler à une même table des personnes qui ont entendu parler de Jésus et d’autres qui n’en ont jamais entendu parler", poursuit le délégué général.

Les parcours Alpha face à la crise sanitaire

Les parcours Alpha soufflent dont leurs 20 bougies en France avec en pespective le défi technologique. "La crise sanitaire que nous vivons nous a obligés à nous renouveler. Les moyens technologiques n’empêchent pas l’esprit sain de passer", affirme Pierrick Levesque.

Pour en savoir plus sur les propositions d’alpha, rendez vous sur leur site internet.