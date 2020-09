Les parents, premiers et principaux éducateurs

Cette rentrée est un peu particulière ! Certains élèves n’ont pratiquement pas eu classe depuis 6 mois, les jeunes étudiants n’ont pas passé le bac, des étudiants ou jeunes pros ont dû revenir chez papa-maman pour se confiner, des stages ont été annulés … Et maintenant, la rentrée se déroule avec de l’inquiétude et des contraintes multiples, le masque en particulier. Je note que les parents sont heureux de souffler et de reprendre un rythme plus habituel : eux sont au travail, leurs enfants sont en classe et chacun espère bien que l’école ne sera pas fermée, que la vie va enfin reprendre.

L’épidémie n'est pas vécue pour autant comme une parenthèse pour les familles. Les enfants ont été marqués par la maladie, voire la mort de leurs proches. Ils ont été confrontés à la fragilité de leurs parents et l’anxiété devant le futur, pour l’immense majorité d’entre eux.

Comment accompagner nos enfants dans cette période dont nous, parents, n’avions aucune expérience ? Comment les encourager à s’engager vers l’avenir alors que celui-ci est ressenti comme très incertain et que les jeunes pros sont souvent les premiers impactés par la crise économique ? Comment simplement remettre les enfants et les ados au travail après ces très longues « vacances » ?

Les parents ne sont pas démissionnaires, loin de là ! Mais ils sont souvent démunis et ont besoin d’être épaulés. Les Associations Familiales Catholiques proposent les Chantiers-Education : Ce sont des groupes de partage entre parents sur des questions éducatives concrètes. Par groupe de 6 à 10, ils choisissent une question éducative, comme la place des écrans ou le sommeil ou l’éducation en période d’épidémie etc… et ils partagent leurs expériences pour trouver ensemble des repères éducatifs. Les réunions ont lieu une fois par mois tout au long de l’année scolaire. Elles permettent, entre pairs, de prendre conscience des richesses de sa famille, de trouver des solutions nouvelles et d’être reboosté dans sa mission de père et de mère de famille, premiers et principaux éducateurs de leurs enfants ! Pour rejoindre un des 600 chantiers-éducation, tout est sur www.afc-france.org.