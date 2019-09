Les patrons dans la cité, une visite à Bondy

J'étais à Bondy avec tous les membres du bureau national des EDC pour rencontrer l'association Le Rocher et rapprocher deux mondes qui n’ont pas l’habitude de se rencontrer : celui des cités et celui des patrons.



Bondy, c'est 83 nationalités, 44 % de chômage chez les jeunes. C'est là que Mayeul, membre EDC, banquier de profession, et Aude son épouse infirmière ont décidé de donner 3 ans de leur vie pour contribuer à apaiser cette cité. Eux qui n'avaient jamais mis les pieds dans une banlieue vivent avec leurs enfants au cœur de la cité de Bondy depuis 1 an. J’avoue, c'est déroutant !

Mayeul et Aude sont épaulés par Peter, Alexia, par des bénévoles locaux et par 4 jeunes adultes rayonnants qui viennent d'arriver pour donner au Rocher et à ce quartier une année de leur vie.

Arrêtons-nous un instant sur Peter. Né à Bondy, grand black costaud qui a réalisé sa scolarité dans la cité. Il est devenu major de son école d'ingénieurs, a travaillé quelques années en entreprise, avant de revenir vivre à Bondy pour accompagner les jeunes qui galèrent, leur révéler leurs talents et leurs redonner de l'espérance.

Peter et son projet Ribat, bâtir en verlan, accueille les jeunes intéressés par la musique et leur propose d'écrire et de composer.

L'objectif de Peter et du Rocher n'est pas de trouver un nouvel Mbappé de la musique mais simplement de permettre une rencontre, de révéler à ces jeunes qu'ils sont aimables et aimés : il bâtit des ponts là où les autres seraient tentés de bâtir des murs.