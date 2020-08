Les pèlerins en quête de l’eau aux vertus médicinales, à Anstaing

"Saint Laurent nous aide spirituellement et on a besoin de prières dans le monde actuel", selon Marie-Odile, 60 ans, qui assiste chaque année à la neuvaine consacrée à Saint-Laurent. Grands et petits pèlerins de la France entière se sont réunis pour prier, à Anstaing, en espérant guérir les maladies de la peau, comme les cancers, les brûlures ou eczéma. Là-bas, une eau aux vertus médicinales peut être recueillie dans la fontaine. Même les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à Anstaing tentent de s’en procurer. Mais pour les pèlerins l’eau seule ne suffit pas car c’est "avec la foi, que l’on peut guérir".