Les personnels des collèges et lycées dans les rues de Lyon....

Ils sont de retour dans les rues de Lyon aujourd'hui : les personnels des collèges et lycées du département manifestent à 14h devant le rectorat de Lyon. Enseignants, CPE, Assistant d'éducation mais aussi personnels d'entretiens... Ils seront tous dans les cortèges aujourd'hui. Des conditions de travails jugés dégradés, un climat scolaire delétère, des enseignants à bout et des élèves pénalisés : on en parle ce matin avec Muriel CAIRON (kéron), secrétaire départemental du Rhône du SNFOLC, le syndicat Force Ouvrière des collèges et lycées...