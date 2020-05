Les pharmaciens demandent des comptes à l'Etat sur sa gestion des masques

Dans une lettre ouverte, le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens (Crop) demande à l'Etat de s'expliquer sur sa gestion des masques. Depuis lundi 4 mai, les grandes surfaces ont le droit de vendre des masques chirurgicaux, tout comme les pharmacies, alors que jusque là, elles pouvaient en donner uniquement aux soignants. "Alors qu'on distribue nos masques au goutte-à-goutte depuis sept semaines, on apprend que les grandes surfaces ont plus de 500 millions de masques en stock !" s'insurge Isabelle Nicolleau, pharmacienne à Chemillé et présidente du Crop.