Les plaintes contre X se multiplient à la suite de la pollution du Canal de l'Escaut

Anne Henry est allée à la rencontre d'une association environnementale basée à Aire sur la Lys, qui a vécu le même type de pollution industrielle il y a 24 ans, pour avoir un retour d'expérience. Pascal Delhaye de l’association Découverte Pêche et Protection des Milieux, nous partage ainsi son expérience. Et pour lui, l’Escaut n’est pas prêt de retrouver sa biodiversité.

Il confirme que c’est le plus gros accident écologique depuis 20 ans dans les Hauts de France. Le 9 avril dernier, le canal de l’Escaut était pollué par une rupture de digue de l’entreprise Terreos près de Cambrai. Entre 50 et 70 tonnes de poissons et d’animaux ont été retrouvés morts en France et en Belgique sur 90 km. Le parquet de Cambrai a diligenté une enquête, tout comme l’Office français de biodiversité, la nouvelle police de l’environnement. Et de nombreux élus français, la Fédération du Nord pour la pêche mais aussi la région de la Wallonie ont déposé plainte contre X. Le bourgmestre de Tournai a même interpellé Emmanuel Macron.