Les poings levés

J’avais prévu de chroniquer ce matin une photo du nouveau président des États-Unis, sauf que rien ne se passe comme prévu en 2020. Et donc, personne n’a encore gagné. Et du coup, ce sont deux photos que j’ai retenues ce matin : une de Donald Trump et une de Joe Biden. Ce sont presque les mêmes. Ce sont deux photos horizontales – comme 90% des photos qui paraissent dans la presse. Le candidat y est seul, en gros plan. Que ce soit Trump ou Biden, le costume est le même : chemise blanche, veste foncée, cravate bleue. Et ils sont immortalisés en train de faire le même geste : brandir le poing droit, le coude replié, l’avant-bras dirigé vers le haut, les doigts serrés. Comme pour dire à la fois le combat, et la victoire.

le drapeau américain en arrière-plan

Celle qui nous saute aux yeux, c’est bien sûr le drapeau américain. La fameuse bannière étoilée, avec ses 50 étoiles sur fond bleu (les 50 États qui forment les États-Unis d’Amérique, et qui livre les résultats de leur vote au compte-goutte), et ses rayures blanches et rouges, 13 bandes qui représentent les 13 premiers États à avoir quitté l’Empire britannique pour former une nation indépendante. Mais chez Biden, le fond de la photo est noir, il y a un drapeau derrière lui qui se distingue à peine, et un autre à côté, à la verticale, qui se détache nettement. Derrière Trump, c’est en revanche un tapis de drapeaux. J’en ai compté cinq dans le cadre, mais j’en rate sans doute. Ils forment un vrai décor : les drapeaux débordent sur la droite, la gauche, le haut, le bas. C’est à la fois efficace – le fond est plus ainsi plus joyeux, rouge blanc bleu, ça a plus de pêche qu’un fond noir. Et excessif – autant de drapeaux les uns sur les autres, ça n’a aucun sens.

La différence des regards

L’autre grande différence, c’est leur visage. Joe Biden regarde vers le photographe, il semble donc nous regarder nous. Il a les yeux plissés, la pommette de la joue haute, un large sourire bien blanc aux lèvres. Son visage respire la joie. Si on a passé les 72 dernières heures dans une caverne, et qu’on découvre cette photo, on n’a pas de doute : c’est le portrait d’un gagnant. Cet homme a remporté la présidentielle. Trump, en revanche, est saisi dans la même posture, mais son œil est inquiet, ses joues tombantes et ses lèvres pincées par l’amertume. Lui qu’on a vu danser avec énergie toute la dernière semaine de campagne, est figé là dans une forme d’abattement. En train de lever le poing certes, mais plutôt comme quand Droopy quand il dit "you know what, i’m happy" sur un air las, et sans y croire vraiment…

Les deux photos datent du 4 novembre. Celle de Joe Biden a été prise à Wilmington dans le Delaware quand il est entré sur scène avec sa femme pour faire une première déclaration. Roberto Schmidt a pris la photo. Celle de Donald Trump a été prise quelques dizaines de minutes plus tard, juste après son premier discours à la Maison Blanche. Mandel Ngan a saisi le moment. Ces deux images donnaient le ton au fond du mercredi et du jeudi que nous venons de vivre. D’une certaine réalité des urnes manifestement. Mais vont-elles donner le ton des jours et des mois qui viennent ? Pas sûr, tant planent les incertitudes, avec les recours des avocats de Donald Trump, les mobilisations dans la rue des supporters de l’un ou de l’autre. On n’est pas prêt d’avoir une seule photo pour incarner la future présidence américaine.