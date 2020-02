Les Points conseil budget, une aide gratuite en cas de problèmes financiers

Depuis septembre 2019, des Points conseil budget ont ouvert en Anjou. Ils proposent des conseils gratuits à tous ceux qui rencontrent des difficultés financières. Dans le Segréen, ces points conseil budget sont gérés par l’Union départementale des associations familiales (Udaf). Depuis deux mois, elle tient des permanences toutes les semaines à Segré, tous les quinze jours à Pouancé et Candé. Léana Azzam, conseillère en économie sociale et familiale, a reçu 14 personnes. "Les profils sont très variés, constate-t-elle. Ca va des jeunes qui quittent le domicile familial et ne savent pas faire leur budget aux retraités qui font face à une baisse de leurs ressources."