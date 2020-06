Les policiers dans la rue pour exprimer leur colère

Une trahison par leur ministre de tutelle

A tel point que, pourtant soumis à un droit de réserve, les policiers ont eux-aussi décidé d’exprimer leur colère dans la rue. En marge des manifestations contre le racisme et les violences policières, les déclarations du ministre de lIintérieur n’ont fait qu’attiser la colère des policiers. Christophe Castaner a successivement annoncé la semaine dernière la fin de l'utilisation de la technique d'interpellation dite "d'étranglement" ou encore la suspension de tout fonctionnaire en cas de "soupçon avéré" de racisme. Ces déclarations ont mis le feu aux poudres dans les rangs des forces de l’ordre jugées trahies par leur ministre de tutelle.

Dimanche soir, Emmanuel Macron a voulu apporter un soutien sans réserve aux forces de l’ordre. Le chef de l’Etat a tenté d’apaiser la colère sourde des policiers, des gendarmes, et des CRS. Des mots certes importants pour l’institution qui attend désormais une reconnaissance par des actes concrets. L’UNSA Police, comme d’autres syndicats, demandent à être reçus par Emmanuel Macron.



Un moral au plus bas dans la police

Ils réclament des actes concrets, de la reconnaissance. Il faut dire que dans les rangs de la police, le moral est au plus bas. Les policiers sont fatigués, épuisés d’être en première ligne. Le Livre blanc qui doit être présenté dans les semaines qui viennent doit être l'occasion de construire une nouvelle police, plus citoyenne, plus humaine, au service de l'ensemble de la population.

Dans ce contexte de crise, le rôle des aumôniers de la police prend tout son sens. Ces aumôniers sont en lien avec les médecins, les psychologues, les assistantes sociales de la police et tous font le même constat. Les policiers s’interrogent de plus en plus sur le sens même de leur mission. Alors le rôle des aumôniers, c’est justement de les aider au quotidien à assumer sereinement leur mission, comme le rappelle le père Denis Chautard est aumônier catholique de la préfecture de police de Paris.