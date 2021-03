Les Priants des campagnes veulent prendre soin des églises rurales

Prier dans les églises de campagne pour maintenir la foi vivante mais aussi pour préserver le patrimoine religieux chrétien. C’est l’objectif de l’association les priants des campagnes. "À l'origine c'est un coup de cœur ou un coup de tristesse face aux églises abandonnées de nos campagnes. C'est une réaction", explique Philippe de La Mettrie.

Prendre soin des églises en déshérence

L’association les Priants des Campagnes, créée il y a six ans, compte aujourd’hui quelque 200 adhérents. Répartis dans tous les diocèses de France, ils s’engagent à aller prier dans les églises rurales. Leur don est aussi l’occasion de prendre soin de ces lieux de culte en déshérence. "Avec la cagnotte, nous aidons des associations à fleurir, renforcer la sécurité, chauffer les églises surtout en hiver. Ce sont des actes qui permettent d'assurer une prière la plus fréquente possible. Si nous n'allons pas dans nos églises, elles périront", poursuit Philippe de La Mettrie.

L’association les priants des campagnes veut prendre sa part de responsabilité dans la conservation de ce patrimoine cultuel et culturel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site.