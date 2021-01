Les producteurs de tomates ont besoin de main d'oeuvre

Avis aux demandeurs d'emploi. On a besoin de bras dans les serres de tomates ! Pour la 17ème année, les producteurs du secteur de Paimpol-Tréguier, dans les Côtes d'Armor, viennent de lancer une campagne de recrutement en lien avec les agences locales de Pôle emploi et l'Anefa, l'association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture.