Les RDV Théâtraux en mode numérique

La Maison du Théâtre propose les 13 et 14 février les rendez-vous du théâtre amateur en mode numérique, confinement oblige. Karine Le Guillou est responsable de l'accompagnement et de la formation.



Au programme demain et dimanche, des ateliers et des pièces de théâtre jouées par des troupes amateurs. Vous pouvez découvrir le programme sur lamaisondutheatre.com