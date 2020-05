Les refuges, un patrimoine en hauteur

Aujourd'hui, je veux vous parler des refuges en montagne. Un avant-goût des vacances. L’intérêt pour ce patrimoine est assez récent, après qu’on s'est penché sur l’architecture des stations de sports d’hiver. Les refuges, c’est encore autre chose. C’est souvent la dernière cabane, comme on les appelle en Suisse, le dernier nid habité, avant la haute montagne, la pierre, la paroi, hostile et dangereuse. L’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé en 2015 une campagne photographique des refuges des Alpes. Plus de 80 refuges ont déjà été documentés. Extérieur et intérieur. Les photographies qui ont été publiés en mars dans un numéro spécial refuge de l’excellente revue L’Alpe, éditée par la maison grenobloise Glénat, nous les montre à l’aube, la nuit, ou sous l’orage, accrochés à la pente, ou posés sur un replat improbable, et ce dans des panoramas absolument somptueux. Ces photographies vont être accrochées au musée dauphinois de Grenoble à partir du 4 juin, dans le cadre d’une exposition judicieusement intitulée "De l’abri de fortune au tourisme d’altitude".

La montagne est en soi le lieu du refuge. C’est le désert des ermites, celui des communautés religieuses. C’est aussi l’espace idéal quand on cherche à se faire oublier. C’est ce que rappelle la revue L’Alpe. Les premiers refuges destinés à la conquête des cimes datent des premières tentatives d’ascension du mont Blanc, à la fin du XVIIIe siècle. Les premiers alpinistes dressent de simples murs d’abri. Le premier vrai refuge date 1853. C’est celui des Grands Mulets, sur un îlot rocheux, à plus de 3.000 mètres d’altitude, avant d’attaquer le mont Blanc. Juste une cabane en bois, rudimentaire. Créé à la fin du XIXe siècle, le Club alpin français, le célèbre Caf, encadre l’alpinisme et lance la construction de nouveaux refuges. Le gardien fait son entrée au début du XXe siècle. Il accueille, cuisine, renseigne, et réveille les grimpeurs avant les premières lueurs du jour. Les exploits de nos grands alpinistes à partir des années 1950, les Terray, Rebuffat, ou Frison-Roche donnent à la France entière des envies de cordée.

La montagne est même devenue un terrain de jeu. Les files indiennes d’apprentis alpinistes sur les corniches du mont Blanc donnent aujourd’hui des sueurs froides aux maires des communes alentour et saturent les refuges, dont les derniers spécimens construits ressemblent à des capsules spatiales. Il n’empêche que quand les montagnards du massif de l’Oisans ont découvert en 2004 un projet de destruction du refuge de l’Aigle, un petit refuge de 18 places datant de 1910, pour en bâtir un neuf, plus grand, le tollé a été tel que le financier du projet, un fabricant de matériel de montagne, a du faire machine arrière et trouver un compromis. On a gardé le vieux bâtiment, et ajouté une extension. Car un refuge, même difficile d’accès, c’est du patrimoine.

Attention, les refuges des Alpes n’ont plus de gardiens au moins jusqu’au 2 juin, en raison de la pandémie, et ne sont accessibles pour l’instant qu’en cas d’urgence.