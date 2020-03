Les réponses à la crise sanitaire montrent que la transition énergétique est possible, selon Jean Jouzel

Environnement : l'après sera-t-il comme l'avant ? Allons-nous tirer des leçons de cette crise sanitaire sans précédent ? "On a l'espoir d'un retour à une activité économique normale selon un modèle différent", nous dit le climatologue Jean Jouzel, qui tire des enseignement de cette crise.



Baisse de l'activité économique... et de la pollution

On le mesure partout là où les mesures pour lutter contre la pandémie de coronavirus ont engendré une baisse de l'activité économique, les chiffres concernant les émissions de gaz à effet de serre et le taux de pollution ont baissé.

L'environnement est-il le grand gagnant de cette période de confinement ? "D'une certaine façon, l'environnement est effectivement modifié, confirme Jean Jouzel, comme il y a moins d'activité économique, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre." En Chine, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 25% en février ; à Paris la pollution a également dimimué, on parle d'une baisse de 20 à 30%.



Va-t-on tirer des leçons de la crise sanitaire ?

Il ne faut cependant pas être "trop optimiste", prévient le scientifique, car "si on se réfère à la crise économique de 2008, il a y eu une baisse notable [des émissions de gaz à effet de serre] en 2009 et c'est reparti en 2010 de plus belle". Ne pas être optimiste : "sauf si des enseignements sont tirés". Par exemple, relocaliser certaines productions en France et en Europe, voire investir dans la transition énergétique...

Jean Jouzel rappelle que "pour réussir la transition énergétique", il faudrait "investir 20 milliards d'euros supplémentaires". Or, pour répondre à cette crise sanitaire on avance des chiffres comme 45 milliards d'euros. "On voit bien que les investissements supplémentaires qu'il faudrait faire pour réussir la transition énergétique sont tout à fait d'un ordre de grandeur accessible." Transition énergétique, faut-il le rappeler, synonyme de création d'emplois et promesse de meilleure qualité de vie...