Les retraites : un calcul nouveau pour éviter l'individualisme

La commission repère des EDC a planché sur ce sujet.

La retraite : période de repos bien méritée ou moment idolâtré ou nous pourrions enfin mettre fin au travail devenu insupportable.



La bible, dans le livre des nombres au chapitre 4 et 8, nous précise qu’à compter de 50 ans le Lévite qui accomplit un travail pénible ne sera plus astreint au service ; il n’aura plus de fonction ; il aidera pourtant ses frères à assurer l’observance dans la Tente du Rendez-vous, mais il n’aura plus de service.

50 ans, cela pourrait donner des arguments aux défenseurs des régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP mais désolé pour eux car il faut resituer cela dans le contexte de pénibilité du service de l’époque et d’espérance de vie qui était bien inférieure.





Mais quels principes fondamentaux prendre en compte ?

Le premier principe est le suivant : l'allongement de l'espérance de vie, la réduction du nombre d'actifs pour payer les pensions des retraités ne peuvent être sans conséquence sur la viabilité même du système. Il faudra certainement imaginer des fins de carrières à un rythme et à un salaire moindre. Sortons du toujours plus !

Deuxièmement, il faut également sortir des débats sans fin sur les chiffres nous amènent à repousser à toujours plus tard les réformes. C’est une attitude égoïste qui plombe les générations à venir.



Le troisième principe, c'est de mettre fin à l’empilement de régimes différents, sources d'iniquité autant que d'inefficacité. L’empilement coûte cher à gérer et limite donc les sommes qui doivent revenir aux allocataires.

Le quatrième, c'est d’établir une culture du dialogue qui mette fin à notre tentation du conflit préalable, trop souvent animé par les egos et intérêts particuliers.



Mais le problème n’est-il pas la relation que les Français entretiennent avec le travail ?



Le travail est devenu moins pénible physiquement mais plus anxiogène car l’évolution des métiers s’est accélérée. Le travail permet à l’homme créé à l’image de Dieu de participer à la création, que son activité soit rémunérée ou bénévole.

Notre société doit également mettre comme priorité l’inclusion des plus fragiles par le travail car cela contribue à redonner une dignité et une estime de soi à ces personnes exclues.

Quand une société cherche essentiellement à conserver des acquis par individualisme, elle risque le déclin.

Nous qui sommes animés d’espérance, développons l’esprit d’entreprendre et inventons le monde de demain avec des carrières professionnelles adaptées aux âges et besoins ainsi qu’aux nouvelles formes d’emploi.