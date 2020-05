Les rogations, les trois jours avant l'Ascension

C’est une tradition qui remonte au Vème siècle avec saint Mamert, évêque de Vienne en Gaule méridionale. A cette époque troublée par bien des calamités, il voulait redonner du courage à ses fidèles. Alors il décréta trois jours de prières, juste avant l’Ascension. Trois jours de procession dans la campagne en chantant des psaumes ! Ces prières de rogations (littéralement, des demandes) ont ensuite gagné toute la Gaule et sont devenues universelles. Chaque année, tous les habitants de chaque village processionnaient en traversant les champs, bannière en tête, en chantant des cantiques pour demander à Dieu de protéger les semences, les récoltes, de bénir les travaux des hommes par la pluie et le soleil.



Les rogations s’étaient un peu perdues et la tradition renait un peu partout

Depuis la mécanisation de l’agriculture qui a fait disparaitre bien des fléaux et l’exode rural qui a largement appauvri les paroisses de campagne, la prière des rogations avait disparu. Elle était même parfois vue comme une superstition. Mais voilà qu’un peu partout en France, en Bretagne, en Bourgogne, en Languedoc, en Alsace, la tradition des rogations refait surface. Dans un monde rural en difficulté, les prières de bénédictions de la terre, des moissons, des vignes sont une belle manière pastorale d’accompagner les agriculteurs.

Selon le Frère Dominique-Marie Dauzet, du Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle de l'Eglise en France "A l’heure écologique et aussi à l’heure de "l’Eglise verte", bénir la terre et ses fruits, c’est penser la Création et la vie spirituelle ensemble, très concrètement. Cinq ans après Laudato Si’, les rogations… s’imposent !"



Des prières particulières pour les rogations

Le missel romain propose des formulaires de messe pour le temps des semailles ou des récoltes… Une prière dit "Seigneur permets que cette terre, enrichie par ta largesse et cultivée par le travail des hommes, produise du fruit en abondance pour que ton peuple se réjouisse des biens que tu lui accordes, et qu’il te rende grâce ici et dans l’éternité."