Les sans papiers et le secours catholique en Indre et Loire

>Le Club d'Indre et Loire des entreprises inclusives est lancé. 9 sociétés viennent de signer une charte pour s'engager dans une démarche d'échange de partage de mise en réseau afin de faciliter la formation et l'embauche de personnes éloignés de l'emploi.



>Alors que le secours catholique vient de faire son état des lieux de la pauvreté en France, on s'intéresse à la situation dans l'Indre et Loire où plus de 300 bénévoles soutiennent les plus vulnérables.



>De la pluie ce matin mais du soleil l'après midi. On fait le point complet sur la météo à la fin de ce journal.