Les santonniers en difficulté à cause du confinement

La crèche de Noël trône peut-être déjà dans votre salon. Avec ses personnages principaux : Marie, Joseph, l’âne et le bœuf... Pour le petit Jésus, on attend le 24 bien sûr ! Vous êtes aussi peut-être un amateur des crèches provençales, avec tous ces personnages typiques : les santons, qui représentent des hommes, des femmes, des enfants, en tenues provençales, des animaux aussi.

Une tradition menacée par la crise sanitaire

Cette tradition est menacée par la crise sanitaire que nous vivons, à l’image de tous ces commerces non essentiels qui ont dû fermer les portes tout au long du mois de novembre. Mais c’est encore plus compliqué pour les santonniers, car chaque année, ils se reposent essentiellement sur les marchés de Noël pour faire la plupart de leur chiffre d’affaires annuel. Et ces marchés de Noël ont dû être annulés pendant le confinement.

Au final, ils sont en train de reprendre. À Marseille, la foire aux santons a pris place sur le vieux port samedi. "C'était essentiel pour nous dans la période de continuer cette tradition. Pour nous c'était essentiel de redonner du baume au coeur, un esprit de Noël chaleureux", explique Yannick Ohanessian, adjoint à la mairie de Marseille, en charge de la sécurité et de l’espace public. Il a fallu quand même négocier avec le préfet qui a finalement donné son feu vert pour la foire aux santons de Marseille.

Celle d’Aubagne, autre cœur historique de cette tradition, a également ouvert samedi. Il y aura même une biennale de l’art santonnier le week-end des 19 et 20 décembre. Ces réouvertures sont de bonnes nouvelles pour les santonniers, même s'il restent un peu amers car il est difficile de rattaper le retard d’ici Noël, une période cruciale pour eux. "Le seul problème c'est que nous les santonniers on vend la Nativité, on vend une crèche donc ça veut dire que c'est la naissance de Jésus", explique Gilbert Markoyan, santonnier à Marseille, dont le fils a repris le flambeau.

Acheter des santons sur internet, une bonne idée ?

Le problème, c’est qu’un santon, c’est fragile, et surtout ça se regarde de près ! "C'est une œuvre d'art le santon. C'est difficile d'acheter un santon sur un click and collect parce que vous le touchez, vous le sentez. Par contre, il y a la possibilité de digitaliser leurs activités. Mais la féérie de Noël sur le click and collect, c'est pas terrible", confie le président de la région Provence Alpes Côte d'Azur, Renaud Muselier.

Des aides financières pour les santonniers

Renaud Muselier a décidé de débloquer une aide supplémentaire de 2000 euros pour chaque santonnier et créchiste de Provence Alpes Côte d’Azur. Elle vient s’ajouter aux autres aides prévues par l’État et la région. "Sur les 300 santonniers français il y en a 200 dans la région Provence Alpes Côte d'Azur. Ils courent contre le temps et la mort. Ces aides sont des moyens qui peuvent leur permettre de passer un petit cap", explique-t-il.

Les santonniers comptent aussi sur l’aide des clients et des habitués. C’est l’appel que lance Isoline Fontanille, santonnière à Pujaut, dans le Gard. "Que chaque personne qui fait une crèche chaque année ait ce soutien envers les santonniers. Il faut savoir que nous travaillons toute l'année pour récolter les sous qui nous ferons vivre l'année d'après sur le dernier trimestre", conclut-elle.