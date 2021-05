Les scouts unitaires de France fêtent leurs 50 ans

Les scouts unitaires de France (SUF) sont nés en 1971 de la scission avec les scouts de France. Ils comptaient au départ 500 adhérents. Aujourd’hui, ils sont plus de 31.700. Pierre du Couëdic, ancien commissaire général des Scouts unitaires de France vient d’être élu président du mouvement. "Le mouvement scout c'est à la fois un lieu d'accueil et qui va permettre d'accompagner ces jeunes dans leur vocation", estime-t-il.

Les paroles du pape, "un message extraordinaire pour cette jeunesse"

À l’occasion du 50ème anniversaire des scouts unitaires de France, le pape a reçu le 14 mai dernier une délégation du mouvement. L’occasion pour le pape de rappeler que les scouts sont "des acteurs importants pour l’évangélisation et pour la construction de la société". Il les a également invités à ne pas se décourager "face aux égoïsmes du monde". Pour Pierre du Coüedic qui faisait partie du voyage à Rome, le message du Saint Père est le signe que la proposition faite par le scoutisme est plus que jamais d’actualité. "On voit qu'en 2021, les paroles du pape nous réconfortent et portent un message extraodinaire pour toute cette jeunesse en leur disant 'Vous avez toute votre place'. Nous nous mettons sous la protection du Saint Père", affirme le président des SUF.

Le pape François coiffé d’un "quatre-bosses", le fameux chapeau scout de Baden-Powell, a invité les scouts à rêver et à agir, à oser porter "un regard d’espérance vers l’avenir".