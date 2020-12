Les Semaines Sociales de France publient un manifeste de l'engagement

Ce manifeste de l'engagement est le fruit de deux ans de réflexion. Il a pour but de retisser du lien social, lien particulièrement mis à mal ces derniers mois avec la crise sanitaire et le confinement.

Un manifeste, 28 propositions

Ce document contient 28 propositions concrètes. De l’éducation à la santé en passant par le travail, l’écologie, le logement mais aussi la fracture numérique, la solidarité internationale ou la démocratie locale. "Dans les propositions il y a des choses qui tiennent beaucoup à la place du citoyen pour q’uil puisse donner son avis sur ce qui le concerne. Tout ne fait pas l’unanimité", explique Dominique Quinio, présidente des semaines sociales de France.

"On peut faire quelque chose"

Ce sont des pistes concrètes qui ne peuvent être mises en œuvre que grâce à un triple engagement. "Il y a ces propositions concrètes qui s’adressent plus au monde économique et politique. Mais il doit y avoir un engagement personnel, il faut changer son regard. On n’a pas le temps d’espérer, on peut faire quelque chose", assure Dominique Quinio.

S’engager pour reconstruire la société en s’appuyant sur la pensée sociale de l’Église. C’est le sens de ce manifeste publié à l’issue de cette édition 2020 des Semaines sociales de France. Une édition virtuelle qui a rassemblé pas moins de 2500 personnes.