Les syndicats dénoncent la précarité dans la fonction publique

En cette période d'épidémie, ils sont encore plus sollicités. Ils, ce sont les agents de la fonction publique. Et s'ils sont loués, pour leur dévouement, il faut savoir qu'ils ne sont pas tous logés, à la même enseigne. Certains sont même des travailleurs précaires. Et c'est cette précarité grandissante que les syndicats continuent de dénoncer.