Les traditions de la fête de l'Epiphanie

La célébration des rois mages est une tradition qui remonte au VIIème siècle. On leur a donné le nom de Melchior, Gaspard et Balthazar. Leur nombre 3 est très symbolique. 3, c’est le nombre de continents connus à l’époque : Asie, Afrique et Europe. Ils en sont originaires et représentent les peuples du monde entier qui viennent se prosterner devant Jésus le sauveur de toute l’humanité. 3, c’est aussi le nombre de cadeaux : l’or, l’encens et la myrrhe. L’or et l’encens on connait bien mais la myrrhe, c’est une huile essentielle fabriquée à partir de la sève d’un arbre à myrrhe de la péninsule arabique. Son odeur ressemble à celle du miel…

La galette des rois

La tradition veut que pour le jour de la fête des rois mages, on partage un gâteau dans lequel est dissimulée une fève. La fève dans la galette des rois vient du temps des romains. Elle était blanche ou noire et utilisée pour les votes des magistrats, chefs de guerre ou rois des banquets. Là encore, on a christianisé la fête. En France la coutume de la galette existe depuis le XIVème siècle. Du XVIIème siècle au début du XXème siècle, les boulangers, à la fête des Rois, offraient gratuitement une galette à leurs clients. L'usage s'est perdu et la galette est devenu un produit commercial vendu de mi-décembre à fin janvier.

La galette des rois reste une tradition très populaire

Il existe en France deux sortes de galettes des rois. Dans le nord de la France, c’est un gâteau à pâte feuilletée fourrée à la frangipane. Dans le sud c’est une brioche en forme de couronne des rois. En Provence, elle est fourrée aux fruits confits. A la fin du repas, le plus jeune membre de la famille va sous la table et nomme les personnes à servir…