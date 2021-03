Les Valoristes Bourguignon, une entreprise au service de l'écologie intégrale

Les évêques consacrent un jour et demi au thème de l’écologie intégrale. Au cœur de leurs préoccupations cette question : "Produire et créer : quelle empreinte ?" Pour enrichir leur réflexion, ils ont fait appel à des acteurs de terrain. Parmi eux, Delphine Chouvet. Elle a fondé en 2014 les Valoristes Bourguignons. Située en Saône-et-Loire dans le diocèse d'Autun, son entreprise vise un double objectif : l’insertion et le recyclage des déchets. "L'objectif c'est de réinsérer des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et de collecter et de recyclcer des déchets qui jusqu'à présent étaient voués à l'enfouissement. Il y a une innovation environnementale forte aux Valoristes", explique-t-elle.

Encourager les entrepreneurs sociaux

Delphine Chouvet a témoigné hier après-midi devant les évêques de son expérience. Elle estime que "la France manque d’entrepreneurs sociaux" et que les évêques doivent sur le terrain de leurs diocèses encourager ce type de projets.

Les Valoristes Bourguignon emploient aujourd’hui 30 personnes dont 25 en insertion. Il recyclent chaque année 7000 m3 de polystyrène, l'équivalent de trois immeubles de 11 étages. Pour en savoir plus sur cette entreprise engagée dans une démarche d'écologie intégrale rendez-vous sur leur site.