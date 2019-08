Les Vikings sont de retour à plédran dès le 31 août 2019

Forte du succès des Journées Européennes du Patrimoine 2018 organisées au camp de Péran, l’équipe municipale propose un événement plus important, le samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019. Elle accueillera un campement d’une centaine de personnes et un marché médiéval festif sur le thème viking, mêlant reconstitution historique et arts de rue. Les précisions de Hervé Le Goc l'un des organisateurs