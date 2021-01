Les vœux du Secours catholique - Caritas France

La liturgie nous fait aujourd’hui un très beau cadeau. Dans l’évangile selon St Luc, Jésus nous dit qu’il est venu nous annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Que demander de mieux ? Et il nous précise qu’il a été envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, pour remettre en liberté les opprimés.

Des captifs, des personnes qui ne voient plus clair ; c’est sans doute ce que nous ressentons à certains moment depuis que nous sommes confinés, depuis que nous ne pouvons pas faire de projet. Nous l’avons peut-être éprouvé tout particulièrement en cette période de fête qui ne nous a pas permis de nous rassembler comme nous l’aurions souhaité. Nous aspirons tous à une libération, à la possibilité de pouvoir reprendre des relations sans les contraintes qui les entravent.

Mais il faut aussi entendre dans cet évangile que nous sommes à notre tour envoyés. Nous sommes envoyés auprès des captifs, des aveugles, des opprimés. Et du fait de la crise sanitaire, nous savons que l’année sera difficile pour de nombreuses personnes en France et dans le monde.

Alors je nous souhaite à chacun d’entre nous de cultiver la fraternité ; de la cultiver d’abord avec ceux qui n’ont plus l’impression d’être accueillis comme des frères ; parce que leur situation économique, sociale, leur origine géographique, les rejettent en dehors de la communauté. Je nous souhaite de savoir leur proposer un chemin de libération avec les attentions que nous leur portons, les regards et les mots que nous échangeons. Je nous souhaite aussi de les laisser nous accueillir, de les laisser nous transmettre leur confiance dans la vie.

Je souhaite aussi aux responsables politiques d’entendre et de répondre à l’appel de notre Pape dans Fratelli Tutti. Il nous demande de dépasser "cette idée de politiques sociales conçues comme une politique vers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, jamais des pauvres, et encore moins insérée dans un projet réunissant les peuples" (FT169).

Voilà quelques pistes pour qu’en 2021 nous découvrions cette année favorable accordée par le Seigneur. Alors belle année à tous.