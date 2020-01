Les zones de non-traitement à Chinon

>Depuis le début du mois de janvier, une nouvelle réglementation s'applique dans les champs et les vignobles. Il est désormais interdit d'épandre des pesticides à proximité des habitations. On verra comment l' AOC Chinon s'y prépare.



>Coup de projecteur dans ce journal sur la plateforme pour faciliter l'intégration professionnelle des réfugiés. Elle existe depuis un an dans le département. Nous verrons dans ce journal, ses actions et surtout son premier bilan.



>Ciel couvert et un léger risque de pluie. C'est ce que nous réserve la météo pour la journée d'aujourd'hui.