"Levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction..." (Mt 14, 13-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste,

il se retira et partit en barque

pour un endroit désert, à l’écart.

Les foules l’apprirent

et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied.

En débarquant, il vit une grande foule de gens ;

il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades.

Le soir venu,

les disciples s’approchèrent et lui dirent :

« L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée.

Renvoie donc la foule :

qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! »

Mais Jésus leur dit :

« Ils n’ont pas besoin de s’en aller.

Donnez-leur vous-mêmes à manger. »

Alors ils lui disent :

« Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons. »

Jésus dit :

« Apportez-les moi. »

Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe,

il prit les cinq pains et les deux poissons,

et, levant les yeux au ciel,

il prononça la bénédiction ;

il rompit les pains,

il les donna aux disciples,

et les disciples les donnèrent à la foule.

Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés.

On ramassa les morceaux qui restaient :

cela faisait douze paniers pleins.

Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille,

sans compter les femmes et les enfants.

Source : AELF



Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

LUNDI 5 AOUT 2019 Mt 14, 13-21

Il nous arrive parfois, lorsque nous nous sentons dépassés par l’ampleur du problème posé,

de chercher à renvoyer sur d’autres la responsabilité de devoir trouver la solution. Tel est l’état

d’esprit des disciples qui, alors que la nuit commence à tomber, demandent à Jésus de renvoyer la

foule afin que chacun puisse aller s’acheter de la nourriture dans les villages voisins. Mais Jésus

n’est pas dupe d’une telle démarche. Il renvoie ses amis à leur propre responsabilité, jugeant trop

facile leur attitude de fuite : « Donnez leur vous-mêmes à manger ! »

La recherche tout azimuth de nourriture conduit à un résultat bien maigre : juste cinq pains

et deux poissons. Ce n’est vraiment pas grand chose ! Ce n’est qu’une semence. Alors Jésus fait

asseoir tout le monde par terre, un peu comme on met le grain en terre. Il lève les yeux au ciel, d’où

viendra le secours du Seigneur. Et alors que beaucoup, sans doute, maudiraient la situation, Lui

bénit le pain, le rompt, et le miracle du partage se produit.Telle est peut être la leçon à tirer de ce

récit évangélique : seul le partage permet de nourrir la foule.

Cette leçon vaut pour nous aujourd’hui, quand sur notre planète, 20% de la population

consomme 80% des richesses, alors que les 4/5 ° doivent se contenter des seuls 20% restants.

Oui, à l’exemple de Jésus, puissions-nous être saisis de compassion à l’égard de ceux qui

ont faim, et devenir des femmes et des hommes de partage !