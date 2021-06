Liberté de la presse: pour Christophe Deloire, la France doit mieux faire

Il y a 15 jours, la Biélorussie détournait un appareil de la compagnie Ryanair afin d’arrêter un journaliste, opposant au pouvoir en place. La réaction de l’Europe ne s’est pas faite attendre. "Satisfaisant oui, suffisant non. Il faudra une stratégie de long terme. Les dictateurs considèrent qu’ils peuvent tout se permettre. Ils repoussent les limites, et testent les démocraties" explique Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières.

Pour ce dernier, la pandémie de Covid-19 a eu des impacts négatifs sur les médias, mais également positifs. "Au chapitre des impacts négatifs, beaucoup de crises qui affectent le journalisme : la crise géopolitique, la crise technologique, la crise économique. Tout cela a été amplifié par la pandémie. Il faut retrouver des mécanismes pour l’information. C’est un moment historique pour les démocraties d’imposer leurs normes" ajoute-t-il.

Au classement RSF de la liberté de la presse, la France occupe la 34ème place sur 180 pays. "Si on se compare, on est mieux que la plupart des pays du monde. Mais on est encore assez loin de certains pays d’Europe. La France est un pays dans lequel il y a eu des pratiques de violences policières, la haine est montante, et les oligarques ont leur importance. Cela a forcément une influence sur l’indépendance de l’information" lance Christophe Deloire.