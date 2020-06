Libye: l'Egypte menace d'intervenir

Le conflit lybien est entré dans une nouvelle phase. Les forces du Maréchal Haftar soutenu par les Emirats et l’Egypte sont en recul mais le Caire a menacé cette semaine d’une intervention directe. De l’autre coté, l’implication grandissante de la part d’Ankara aux cotés du gouvernement officiellement reconnu par l’ONU, entraine des tensions entre les alliés de l’OTAN, la France et la Turquie. L'analyse de Kader Abderrahim, spécialiste du Maghreb et auteur de Géopolitique de l'Algérie

(éd. Bibliomonde)