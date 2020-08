Ligne B du tramway, quartier de Monplaisir : le point sur les travaux à Angers

Le maire d’Angers, Christophe Béchu, organisait hier son traditionnel tour de présentation à la presse des différents chantiers de la ville et de leurs avancées. Pas loin d’une trentaine sont actuellement en cours. Evoquons les deux plus structurants pour la ville : la ligne B du tramway qui relie les quartiers de Belle-Beille à Monplaisir et le réaménagement de ce dernier en compagnie de Jacques-Olivier Martin, nouvel adjoint à la voirie, aux stationnements et aux bâtiments de la ville d’Angers.