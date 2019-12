A Lille, un bus d'accès au droit pour tous

Lille a désormais son bus d’accès au droit. Un bus qui se déplacera à partir du mois de janvier dans la région lilloise pour aller au plus près des justiciables en leur proposant des permanences juridiques gratuites. Un projet né d’un partenariat entre l’Université Catholique de Lille et l’ordre des avocats du barreau de Lille et qui inclut aussi les étudiants.