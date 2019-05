Line Pageaud et le millénaire de l'Abbaye Saint Philibert de Tournus

1000 ans, c'est l'âge plus que vénérable de la consécration de l'Abbaye de Saint Philibert à Tournus. Quelle est alors l'histoire de l'abbatiale et surtout de ce Saint Philibert ? Chantal Prot, en compagnie de Line Pageaud, propose de revenir sur la fondation du bâtiment et sur les deux figures qui en font la particularité.