LinkedOut : la marin Thomas Ruyant, à bon port pour la course à l'inclusion !

Les retrouvailles avec sa famille, l’embrassade avec son concurrent Charlie Dalin... Thomas Ruyant a terminé le 28 janvier son Tour du Monde en solitaire. 4e du Vendée Globe le dunkerquois naviguait sur le voilier LinkedOut. Un navire aux couleurs de l’association Entourage qui soutient les personnes désocialisées. Sur mer Thomas Ruyant aura donc accompagné la Course au Changement lancée dans le même temps sur terre par l'ONG française : mobiliser le plus grand nombre dans la lutte contre l’exclusion et permettre l’inclusion et l'emploi des plus fragiles. Récit avec le Président d'Entourage, le nordiste Jean-Marc Potdevin !