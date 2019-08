LinkedOut, la nouvelle plateforme de diffusion de CV pour les personnes exclues

Créée par l'association Entourage, LinkedOut est une plateforme de diffusion de CV qui accompagne les personnes en situation précaire dans leur recherche d'emploi. Lancée le 2 juillet dernier, elle suscite déjà un fort intérêt. "En trois semaines, on a reçu 160 offres d'emploi de recruteurs", explique Flore de Rufz, chargée de mission.



donner un réseau professionnel aux personnes exclues

Convaincus que "inclusion économique et inclusion sociale vont de pair", les initiateurs de LinkedOut veulent "créer du lien durable" et "faire se connecter" des demandeurs d'emplois via "des réseaux déjà existants".

Concrètement, il s'agit de publier des CV en ligne, ce qui revient à "donner une visibilité à des personnes exclues ou en grande précarité", notamment auprès des recruteurs.

L'objectif est ensuite de rendre ces CV viraux : de faire en sorte qu'ils soient partagés sur les réseaux sociaux par le plus grand nombre d'internautes, pour multiplier les chances de trouver un emploi. "Aujourd'hui il est très difficile de trouver un emploi pour les personnes qui ont très peu de réseau, personnel ou professionnel, qui peuvent manquer de codes, qui n'ont personne pour relire leur CV, qui sont seules dans leur recherche d'emploi."



Mettre l'accent sur le savoir-être

Parmi les CV en ligne on pourra consulter celui d'Abdenour, qui a travaillé 20 ans en Algérie dans la production d'huile d'olive et qui aimerait travailler dans l'agriculture. Ou celui de Mélanie qui a une expérience de 10 ans dans le télémarketing. En plus des compétences acquises, la plateforme LinkedOut valorise le savoir-être et les qualités humaines. Les CV ont été repensés, "humanisés", comme l'explique Flore de Rufz, "ils mettent l'accent sur les capacités, les centres d'intérêt, la motivation".

Dans l'adversité certaines personnes ont pu "développer des qualités exceptionnelles, qu'il faut vraiment valoriser", insiste Flore de Rufz. Des caractéristiques comme une très grande résistance physique, l'envie, la curiosité ou la débrouillardise pourront devenir des atouts si on sait les valoriser. Car LinkedOut n'est que la partie visible de tout un parcours d'accompagnement : ceux qui déposent leur CV sont accompagnés par "un bénévole coach" formé par Entourage, qui "apporte un soutien moral au candidat sur la durée".



L'association Entourage

Créée en 2014 par Jean-Marc Potdevin, l'assocation Entourage "agit pour l'inclusion sociale des personnes SDF en faisant du numérique un levier fait du lien social et de mobilisation citoyenne". Elle produit des supports pédagogiques pour encourager chacun à aller vers les personnes en situation de précarité.

Via son application mobile, l'association encourage chacun à proposer des initiatives solidaires. En 2016, elle a été lauréate du concours La France s’engage. Cette année avec LinkedOut, elle vient donc de franchir une nouvelle étape vers l'inclusion des personnes en situation de grande précarité.