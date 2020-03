Lionel OLLINGER: La Tribune Sud doit être prête pour le premier match 2020-2021

Lionel OLLINGER se dit toutefois satisfait de l'avancement, et confiant pour une ouverture dès le premier match à domicile de la saison 2020-2021.

Le club a fait une demande pour jouer son premier match à l'exterieur, et le second à domicile. Les tempêtes de ces derniers jours ont retardé le chantier d'une dizaine de jours, mais il est possible de rattraper le retard sur le second oeuvre, aménagement du parvis, et de la tribune.

Objectif : faire du stade Saint-Symphorien un lieu de vie, 365 jours par an. Avec des espaces de séminaires et de coworking, un cercle d'affaires, des espaces restauration, loges, et autres surprises...

Le stade Saint-Symphorien pourrait même accueillir des événements sportifs internationaux et des concerts, à l'image de la venue du groupe Supertramp en 1983, ou de Johnny Hallyday en 2006 et 2009.

3 questions à Lionel OLLINGER, Directeur Général de l'Immobilière Saint-Symphorien.