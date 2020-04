Lire et cuisiner en période de confinement

Je n’ai rien pour guérir le coronavirus mais un consortium d’éditeurs propose deux propositions par jour pour se changer les idées : les fameuses pastilles anti-virus. Voici la sélection de mes préférés. Tout d’abord la maison d’édition l’Initiale vous propose d’imaginer votre propre histoire en vous proposant 24 images à imprimer et à découper à vous ensuite des les assembler dans l’ordre que vous voulez pour inventer à chaque fois une histoire différente. On peut noter aussi deux albums disponibles à la lecture numérique le très philosophique Des Lucioles du philosophe Georges Didi-Huberman qui encourage les lecteurs à devenir des lucioles c’est-à-dire à être libres, fraternels et confiants. Et aussi Tous aux abris ! qui revient sur comment les animaux font pour construire leurs abris. De quoi vous donnez des idées pour votre confinement.

Pour prendre un peu l’air des montagnes sans bouger de la maison, les éditions helvetiq propose des Contes et Légendes suisses dont une lecture de l’histoire du géant et de la poule dans laquelle l’animal se révèlera bien plus fine que le géant-garnement voleur et querelleur.

Les mêmes blogs des pastilles anti-virus et les éditions du ricochet proposent aussi des travaux manuels. Notamment un pour faire un hôtel à insectes pollinisateurs. Je ne vous cache pas que ça marchera mieux dans un jardin mais pour quoi pas sur un balcon. C’est très mignon, utile et ça permet de donner une deuxième vie aux rouleaux de papiers toilettes dont nous avons tous fait des provisions. Et un second pour construire un petit garçon et son chien en papier. Rien ne vous empêche ensuite de créer d’autres personnages, il vous faut juste de la colle et du papier…

Et pour finir on passe des travaux manuels à la cuisine. Et pas n’importe quelle cuisine, la cuisine méditerranéenne, rien n’empêche de faire voyager nos papilles. Les éditions bonhomme de chemin, offrent sur leur site le pdf du livre Recettes et découvertes autour de la Méditerranée. Lancez vous donc dans des beghirs, les crêpes marocaines aux milles trous, ou alors dans tyropitakias, des chaussons au fromage grec voire dans un pain de Pâques qui nous vient toujours de Grèce. Les recettes sont simples avec des illustrations très sympa. Ce petit livre de cuisine, qui mêle alimentation, jeux et culture et donc à feuilleter depuis votre PC ou votre tablette. Bon courage et bon confinement à tous.

On se retrouve dans 15 jours parce que lundi prochain moi je chercherai encore des œufs de Pâques.