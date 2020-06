Littérature jeunesse: des idées de lectures pour tous les âges

Pour les enfants à partir de deux ans

Je vous propose de jouer à bien (dé)ranger la maison ! C’est un livre "concept" sans texte. Chaque pièce est représentée par une double page, on commence par la cuisine. Si on regarde de près on retrouve une gourde de compote dans le lave-vaisselle, un portemonnaie dans le micro-onde ou un peigne dans le bac à légume. Il y a 100 objets à trouver, à trier et à ranger. Si on veut tout remettre à sa place ou mettre encore plus le bazar il suffit de tourner les grandes roues cartonnées sur le bord des pages. De même dans le salon, dans la salle de bain ou dans le sous-sol de la maison. Ce très beau livre est l’œuvre d’Elo, une designeuse de textile franco-suédoise. J’ai adoré ce livre aux couleurs pastel qui permet d’apprendre ensemble un tas de mots nouveaux.

"Bien rangés à la maison", d'Élo (éd. Sarbacane)

Pour les enfants à partir de six ans

On reste chez le même éditeur, Sarbacane, avec un autre album très graphique : "Billes" de Laure du Faÿ. Et je vous le donne en mille ça parle du jeu de bille. Les billes c’est un jeu d’enfant qui existe depuis très longtemps au moins depuis les Romains voire depuis les Égyptiens, au Moyen Âge on appelle ça les "gobilles". Laure du Faÿ nous présente les tailles, les matières ou encore les motifs qu’on retrouve sur les billes contemporaines. Mais aussi les diverses règles du jeu et la méthode de fabrication des billes. C’est un album un peu hybride entre le documentaire et les règles du jeu mais son point fort ce sont les illustrations vives et simples qui donne envie d’en savoir plus sur les billes et leur histoire.

"Billes", de Laure du Faÿ (éd. Sarbacane)

Pour les enfants entre 10 et 12 ans

Après le rangement et les billes, il est grand temps de penser aux vacances ! Je vous propose un guide de voyage : il s’agit du Bruxelles des enfants. On suit Louise et Victor dans leur ville, ils nous présentent les lieux les plus emblématiques de leur ville : le Palais royal, la Grand-Place et bien sur le célèbre Manneken-Pis. Mais ce guide ne se focalise pas uniquement sur les lieux à visiter mais aussi sur la culture bruxelloise, les gauffres, les spéculoos mais aussi le célèbre "sandwich mitraillette" et ses frites. Ce livre mélange habilement les jeux, les photos et les plans. Il consacre une grande part à la bande dessinée.

"Bruxelles des enfants", de Stéphanie Bioret, Hugues Bioret, Julie Godefroy (éd. Bonhomme de chemin)

ET AUSSI...

C'est l'un de mes coups de cœurs BD de l’année : il s’agit de "Ama" de Franck Manguin et Cécile Becq. C’est une splendide histoire de solidarité entre des femmes pêcheuses japonaises. C’est poétique, c’est fort… Parce que bon il y a aucune raison que seul vos enfants lisent des bouquins passionnants.