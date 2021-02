Livradois-Forez et Velay - Développer le territoire en s'appuyant sur le train

Développer le tourisme et les mobilités douces via le réseau ferré du Livradois-Forez et du Velay, c’est l’objectif de deux études qui viennent de démarrer dans le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire. Pour cela, une enquête auprès des habitants vient d’être lancée. On en parle ce matin avec Guillaume Sournac, coordonnateur de projets au syndicat ferroviaire du Livradois-Forez.