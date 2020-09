Livret « Dieu dans nos vies » : « C'est aussi une catéchèse pour les parents »

C’est aussi la rentrée de la catéchèse dans notre diocèse. 5 000 enfants de 7 à 11 ans sont catéchisés en Maine et Loire, accompagnés par plus de 1 000 catéchistes. Pour cette rentrée, un nouveau livret pédagogique intitulé « Dieu dans nos vies » a été édité par le diocèse d’Angers, la direction de l‘enseignement catholique et les éditions angevines Mediaclap. Un outil plus adapté aux familles d’aujourd’hui dont la mission est, tout autant de toucher les enfants que leurs parents. Nous en parlons avec la responsable de la catéchèse pour le diocèse d'Angers Muriel Marçais.