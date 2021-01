Loi bioethique : Mgr Ballot sur les temps de prière et de jeûne

Monseigneur Ballot appelle le gouvernement et les parlement à se ressaissir. Alors que la loi bioéthique doit être examiné au sénat début février. La conférence des evêques invite à des temps de jeune et de prière pour protester contre la proposition de loi.



La conférence des évêques de France persiste et signe. La semaine passé, l'assemblée plénière a publié un communiqué, invitant à 4 vendredis de prière et jeûnes pour protester contre la prposition de loi bioéthique. Une loi, qui va être examiner par le Sénat à partir du 2 février prochain. Monsiegneur Philippe Ballot, archeveque de Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise. Réclame une prise de conscience.



L'interview de Monseigneur Ballot est a retrouvé plus en longueur dans notre magazine nouvelle du diocèse à 12h15.