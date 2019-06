Loi Energie et Climat: pour Matthieu Orphelin, "le texte doit accélérer la transition écologique"

Portée par le ministre de la Transition écologique et solidaire, cette loi prévoit d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Il décrète également l’urgence écologique et climatique. Près de 900 amendements doivent être étudiés cette semaine, notamment en matière de rénovation énergétique des logements.



Pour vous cette canicule est la répétition générale des effets futurs du réchauffement climatique ?

"Les alertes des scientifiques sont très claires. Avec les dérèglements du climat, on va avoir, dans les années à venir, de plus en plus de canicules, qui seront de plus en plus intenses. Ce que montre la très forte canicule que l’on vit aujourd’hui, c’est que notre société n’est pas du tout prête à ces dérèglements si importants. Il faut tout faire pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Il faut aussi se préparer à s’adapter à ces dérèglements du climat" explique Matthieu Orphelin, député du Maine et Loire.



Est-ce-que ce n’est pas trop tard pour l’action politique ?

"Non ce n’est pas trop tard. En revanche il faut vraiment qu’il y ait un électrochoc sur l’action politique. Le haut conseil pour le climat vient de rendre son rapport, et a montré que dans l’action politique, on n’était pas du tout au bon niveau. On doit tous partager cette humilité par rapport au fait que l’action n’est pas à la bonne hauteur et se préparer dès maintenant à accélérer. Il faut faire beaucoup plus" ajoute-t-il.



Vous allez présenter plusieurs amendements pour faire interdire la location des « passoires énergétiques ». Quels sont les enjeux ?

"Il faut que la loi prévoit des dispositifs très forts notamment pour accélérer la rénovation énergétique, des maison et appartements. Sept millions de Français vivent en situation de précarité énergétique, n’arrivent plus à se chauffer correctement l’hiver, et ces logements passoires sont tout aussi invivables en été. Il faut que ce projet de loi Energie donne des objectifs à long terme, et accélère la transition écologique" conclut le député.