Lorànt Deutsch: "Sainte Geneviève n’a jamais oublié personne"

Le jubilé des 1.600 ans de la naissance de sainte Geneviève vient de s'ouvrir ! Patronne des gendarmes, Sainte Geneviève est surtout la patronne de Paris et de ses habitants, et du diocèse de Nanterre où elle est née. Sainte Geneviève s’est illustrée en faisant reculer, par sa prière, Attila et ses soldats qui assiégeait Paris. Elle est aussi celle qui sauva les parisiens de la famine. Interrogé par Pauline de Torsiac, le comédien Lorànt Deutsch évoque sur RCF le destin exceptionnel incarné par cette femme hors du commun.



Un personnage déterminant pour l'histoire de France

Une femme fascinante dont la foi sera déterminante pour l’histoire de France. Malgré cette foi chevillée au corps il faudra à Sainte Geneviève, issue d’une famille riche et puissante, du temps pour s’imposer. L’évêque Saint Germain sera l’un des premiers à l’encourager dans sa vocation de se consacrer entièrement au Seigneur mais aussi dans ses combats politiques comme le raconte Lorànt Deutsch.

Une femme d’exception dotée d’une foi immense, d’une puissante détermination, mais surtout d’une attention aux plus faibles. Si Sainte Geneviève veut éviter la guerre civile, c’est pour éviter que le peuple n’en fasse les frais. Elle trouve du pain pour que les parisiens ne meurent pas de faim. Sainte Geneviève est attentive aux autres, visite les pauvres et les malades. Pour le comédien Lorànt Deutsch l’un des traits caractéristiques de Sainte Geneviève c’est l’abnégation. Une abnégation qui changera le cours de notre histoire.



Une année jubilaire pour Sainte Geneviève

Une femme au destin exceptionnel, qui sera célébrée tout au long de cette année. L’année Sainte Geneviève a été ouverte par Mgr Michel Aupetit, l’archevêque de Paris, le 11 janvier dernier. Il en a profité pour bénir la capitale. Cette année sainte intervient un peu plus d’un an après le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale de Paris, un symbole particulièrement fort pour Lorànt Deutsch.

Lorànt Deutsch évoquera justement la figure de Sainte Geneviève à l'Église Saint Charles de Monceau, samedi soir, dans le cadre de la Mission Sainte Geneviève organisée dans toutes les églises de Paris. Lorànt Deutsh que vous pouvez retrouver également sur scène au théâtre de Paris à partir de dimanche soir. Le comédien joue une adaptation de son livre "Romanesque" qui retrace la folle aventure de la langue française. Lorànt Deutsch qui joue tous les dimanche et lundi soir à partir de ce dimanche 26 janvier parle évidemment dans son spectacle de Sainte Geneviève.