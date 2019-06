Loto du Patrimoine: à Saint-Martin-le-Vinoux, la Casamaures va pouvoir revivre!

Dans le cadre de la mission "Patrimoine en péril" portée par Stéphane Bern, la Casamaures a été selectionnée dans le but d'être restaurée. Cette mission a pour objectif de recenser des monuments du patrimoine local menacés et de collecter la somme necessaire pour le restaurer.

La Fondation du Patrimoine

Elle a été créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997. Elle a reçu pour mission de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine local, édifié au cours des siècles en témoignant de l'art de vivre et de l'architecture d'une région. La Fondation mobilise ainsi toutes les énergies autour de programmes concertés de restauration et de valorisation de patrimoine bâti en apportant un soutien tout particulier aux projets créateurs d'emplois qui favorisent la transmission des savoir-faire. Sur le terrain, un réseau de délégués bénévoles agit au quotidien afin de mettre en valeur la richesse et la diversité du patrimoine.



La Casamaures a été érigée en 1855 (Crédits : RCF Isère/ Violaine Rey)



La Casamaures est en travaux depuis 38 ans... et plus !

La Casamaures est une villa de quatre niveaux au style néo-mauresque et d'inspiration ottomane. Elle est construite entre 1855 et 1867 par le grenoblois Joseph Jullien en hommage à sa seconde épouse. La Casamaures se situe aux limites des fortifications de la ville de Grenoble et s'établit en belvédère au bord de l'Isère. Elle est en perpétuel chantier et change 13 fois de propriétaire avant son rachat en ruine en 1981 par Christiane Guichard. La Casamaures a fait l'objet d'importantes campagnes de conservations, de rénovations et de mises en valeur qui n'ont pas eu les résultats escomptés. La récente nomination de la Casamaures ne suffira pas à financer la totalité des rénovations. Face à ce constat, Alain Robert, délégué départemental de la Fondation du Patrimoine, a décidé le lancement d'un financement participatif en septembre 2019.



Décors, vitraux et promenoires : 280 000 euros seraient nécessaires

La mission d'étude de l'architecture pointe en priorité trois chantiers dans la Casamaures. Le premier consiste à restaurer les décors peints des salons. En effet, les fissures présentes dans les plafons de plâtre ont endommagé les toiles peintes. Leur consolidation urgente a déjà commencé. Le coût de ce chantier est estimé à 23 800 euros. Le deuxième à pour but de rénover la façade en bois peint du Jardin d'hiver. Effectivement, des centaines de m2 de verre de couleur des façades d'Est en Ouest, ont été pulvérisé par les explosions des dépôts de munitions de Grenoble pendant les deux guerres. Ainsi le montant de cette rénovation est estimé à 43 500 euros. Les travaux devraient avoir lieu en 2020. Le dernier chantier à pour but la reconstruction des promenoires sur la terrasse haute de la bâtisse. Ces derniers se sont éffondrés en 1984. Ils représentent l'art des mouleurs de ciment selon la commande d'un couple de grenoblois du XIXe siècle. Le prix des travaux de reconstructions sont estimés à 210 000 euros. Le chantier devrait avoir lieu en 2021.



Près de 280 000 euros seraient nécessaires à la rénovation (Crédits : RCF Isère/ Violaine Rey)

Il est possible de contribuer à la sauvegarde de la Casamaures en participant à la mission Patrimoine en péril ou en faisant un don via la Fondation du Patrimoine dès le mois de septembre.



La mission Patrimoine en péril pourra bénéficier de la part revenant à l'Etat des fonds issus du Loto du Patrimoine. Ainsi, un tirage du loto aura lieu le 14 juillet avec un jackpot de 13 millions d'euros. Cette action est aussi soutenu par la Monnaie de Paris qui met en vente des pièce de 10 et 50 euros en Argent de la collection Pièces d'Histoire imaginée en collaboration avec Stéphane Bern. Un euros est reversé par pièce en argent vendue. Mais aussi, à partir de septembre, un carnet de 12 timbres des sites emblématiques de 2019 sera disponible.

L'info En plus :

L'association "Casamaures d'hier et d'aujourd'hui" valorise le monument historique en accueillant régulièrement des visiteurs, en organisant des expositions, des stages, des écoles du patrimoine ou des ateliers d'artistes inspirés par le bâtiment. Des visites de la Casamaures sont organisées chaque premier samedi du mois à 14h ou en groupe sur rendez-vous toute l'année.

GUGLIELMI Solène