A Lourdes, les évêque repensent la gestion des paroisses

Les paroisses changent de visage… Les catholiques pratiquants sont de moins en moins nombreux et les vocations sacerdotales en nette diminution. Dans le système de paroisses géographique historique, les prêtres gèrent désormais des paroisses qui couvrent des territoires très vastes comprenant parfois plusieurs dizaines de clochers où se croisent des réalités économiques et sociales très variées. Les évêques doivent donc s’adapter et réfléchissent à de nouvelles organisations des communautés locales.