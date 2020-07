"Lourdes United", un pèlerinage digital mondial pour relancer le sanctuaire

"Lourdes United", c’est le nom du e-pèlerinage international qui aura lieu le 16 juillet en direct de la cité mariale... et en ligne. Comme il est très difficile d’organiser des pèlerinages d'envergure avec de grandes processions à cause de la pandémie, les responsables du sanctuaire ont imaginé un pèlerinage à vivre via internet, en 10 langues.



Sanctuaire de Lourdes - Le 16 juillet, la cité mariale organise un e-pèlerinage, "Lourdes United" Sanctuaire de Lourdes - Le 16 juillet, la cité mariale organise un e-pèlerinage, "Lourdes United"

un pèlerinage digital mondial

Au programme, des moments de prière, des chapelets, des célébrations et des processions. En fin d’après-midi, de 16 heures à 18 heures, une émission proposera des témoignages de personnalités religieuses et du monde du spectacle.

L’événement sera diffusé sur la chaîne YouTube TV Lourdes et les réseaux sociaux. Le 16 juillet n’a pas été choisi par hasard, c’est le jour anniversaire de la 18e et dernière apparition de la Vierge Marie à Bernadette. Le 16 juillet 1858, Bernadette n’était pas à la grotte : elle était de l’autre côté de la rivière. Un beau symbole pour les pèlerins qui suivront l’événement à distance !

Relancer les finances du sanctuaire

À cause de la pandémie, le sanctuaire, qui, pour la première fois de son histoire a fermé ses portes (du 17 mars au 16 mai), prévoit des pertes historiques de 8 millions d’euros. Le "e-pèlerinage" peremettra donc de "solliciter la générosité de tous ceux qui, par le monde, aiment Lourdes", comme l'a expliqué Mgr Olivier Ribadeau Dumas sur RCF.

écouter Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur du sanctuaire de Lourdes