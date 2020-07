Un témoignage sur la situation des chrétiens et des minorités en Irak et leurs difficultés actuelles…

Loÿs de Pampelonne, directeur de pays Irak pour l’Oeuvre d’Orient, avait donné une conférence en décembre à Angoulême. Cet homme qui vit sur place travaille sur le terrain au plus proche de la population et des différentes communautés. Des projets sont soutenus par l’Oeuvre d’Orient pour avancer dans la reconstruction de l’Irak.